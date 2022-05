Ministra Yarza tras críticas de Paris: "La comunicación de riesgo no es asustar"

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, se defendió este miércoles de las críticas que han surgido estas semanas a raíz de la forma en la que la cartera ha encauzado la comunicación de riesgo a la población en medio de la epidemia de Covid-19, especialmente por la decisión de levantar parcialmente el uso de la mascarilla en espacios abiertos y otras medidas sanitarias.

Esta mañana, en Cooperativa, el anterior titular del Minsal, Enrique Paris, abordó el alza de los contagios de coronavirus en el país e indicó que su sucesora ha dado "señales confusas", así como también reprochó un bajo estímulo en la vacunación.

"La comunicación de riesgo ha sido muy mala, muy confusa. Ayer mismo el subsecretario (Cristóbal Cuadrado) dio unas señales muy confusas, la ministra (Yarza) también se ha equivocado varias veces y ha dado señales muy confusas", señaló el pediatra, recordando, como ejemplo, que en una entrevista por un canal de televisión la secretaria de Estado estaba utilizando la mascarilla al revés. "Eso, desde una autoridad sanitaria, es algo gravísimo", sostuvo.

Sin mencionar a su antecesor, Yarza dijo que "a veces dicen que esta excepción de dejar de usar la mascarilla en un espacio abierto, cuando no hay nadie cercano, es comprometer la comunicación de riesgo. Quiero decirles que yo creo que la comunicación no es asustar, no es poner medidas planas que no guarden relación con lo que está pasando del punto de vista epidemiológico".

"La comunicación de riesgo es que yo pueda tomar las decisiones como ciudadano con la mejor información posible y que las medidas que se tomen sean coherentes con el momento epidemiológico", afirmó, enfatizando que "la comunicación de riesgo no es asustar", ya que "el susto moviliza pero en corto tiempo".