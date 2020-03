Otro más: Vecino de Las Condes violó cuarentena tras viajar a Europa y provocó enojo de Lavín

Un sujeto, que se encontraba en seguimiento tras llegar desde Alemania el pasado 16 de marzo, violó la cuarentena en la comuna de Las Condes, provocando el enojo del alcalde Joaquín Lavín.

El sujeto fue sorprendiddo en la Plaza Los Dominicos y quedará detenido en su hogar mientras dura su cuarentena.

"14 días se cumplen el día 30 de marzo y, por tanto, no puede salir a la calle hasta el día 31. Para el 31 todavía falta (...) Incumplió la cuarentena, está mal, seamos responsables, seamos serios", fustigó Lavín.

"Ayer tuvimos el caso de la señora del supermecado, ahora tenemos esto (...) Ahora tiene que caerles el rigor de la ley, esto no es chiste. Me imagino que una persona que ha estado 13 días (en cuarententa) quiere salir, pero no puede salir, no puede. Es un tema de respeto y de solidaridad con los demás", sentenció.

Fue detenido vecino q estaba en cuarentena preventiva. Llegó desde Alemania. Salió antes de su casa de lo q correspondía. Le quedaban 2 días de prohibición de circular. Es una gran falta de respeto, no pensar en los otros, entendamos el fin de la ley, q es ayudarnos y ayudar. pic.twitter.com/7m5h0wMqZD — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) March 29, 2020

Este hecho se suma al caso de una mujer de 63 años que provocó un gran operativo en un supermercado Jumbo en el centro comercial Alto Las Condes, luego de que se le descubriera intentando comprar pese a ser diagnosticada con Covid-19.

17 detenidos por no respetar la cuarentena

El general de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, Manuel Valdés, entregó un balance de la cuarentena y toque de queda a nivel nacional.

"En el caso de las siete comunas en donde se decretó la cuarentena, hubo 17 personas detenidas. En el caso del toque de queda, hubo 40 personas en la Región Metropolitana que fueron conducidas (llevadas a sus casas) por no respetar este toque de queda, y, a nivel nacional, un total de 406 personas", sostuvo Valdés.

"En general, desde que se inició el toque de queda, se han registrado una infracción de 1622 personas a esta medida decretada por la autoridad", explicó el uniformado.