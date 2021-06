Indignación causó en redes sociales la masiva concurrencia de personas al mall Costanera Center durante este viernes, en plena crisis sanitaria, a un día de iniciar el confinamiento total de la Región Metropolitana y considerando la cercanía del Día del padre, del próximo domingo 20 de junio.

Largas filas se pudieron apreciar en los accesos al centro comercial y en su interior, lo que hicieron que el tema se convirtiera en tendencia en Twitter. Allí, usuarios también compartieron imágenes de otros malls en los que el escenario era similar.

Esta jornada, el Ministerio de Salud informó 7.972 casos nuevos de Covid-19 en el país, así como también 133 personas fallecidas en el registro de las últimas 24 horas. La positividad de los exámenes PCR se mantiene en un 9,20% a nivel país y un 11% en la Región Metropolitana, según el reporte.

#CostaneraCenter Perdí a mi Padre por esta mierda de virus, mientras los fallecidos no son tus seres queridos no le tomas el peso a lo que está pasando, la vacuna no es suficiente si no te cuidas. pic.twitter.com/JpiswX6URa