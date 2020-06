Sochimi por actividad de empresas no esenciales: Hay que parar realmente todo para que esto termine

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Tomás Regueira, afirmó en El Diario de Cooperativa que "hay que parar realmente todo para que esta cuestión tenga un fin" al ser consultado por las empresas que brindan servicios no esenciales y continúan en actividad durante la pandemia de Covid-19.

El facultativo remarcó que "en un país económicamente suficiente, no como el nuestro, una cuarentena es una cuarentena, debieran estar todos en su casa; pero en nuestro país y en nuestra región seguimos con un 65 por ciento de movilidad e ir a una residencia sanitaria es algo voluntario".

Regueira añadió que "tienes que lograr básicamente dos cosas: desde el punto de vista de la cuarentena, que no se mueva más del 30 a 40 por ciento de las personas. Eso tienes que lograrlo como sea, porque es la única forma de que la curva baje; y desde el punto de vista sanitario tenemos que lograr que todo paciente que tenga una PCR positiva contactarlo y asilarlo como sea, y hasta el momento es voluntario".

Sobre las empresas que brindan servicios no esenciales y aún prosiguen sus actividades, el profesional enfatizó que "hay que parar realmente todo para que esta cuestión tenga un fin, porque la sensación que tenemos como equipos de salud es que esto no va a parar nunca, y si no para nunca no hay equipo que aguante".

SITUACIÓN DE SANTIAGO VS. REGIONES

Respecto a la situación que se vive en los hospitales y clínicas de la capital, Regueira aseguró que "hemos notado una disminución en la carga asistencial de las urgencias de la Región Metropolitana; hay una disminución de las consultas respiratorias, hay una disminución de pacientes hospitalizados en las urgencias y hay menos pacientes en ventilación mecánica en las urgencias de la Región Metropolitana, pero esto todavía no se traduce en una descarga hospitalaria, siguen estando llenos los hospitales".

Finalmente, el presidente de Sochimi manifestó su preocupación por lo que se vive en regiones, ya que "hay lugares que tienen más del 80 por ciento de los pacientes de Santiago. ¿Qué va a pasar cuando ellos tengan su propio peak y Santiago siga con la misma ocupación producto de la incapacidad de bajar el peak?, ¿quién va a ayudar a esas regiones? Puede ser peor el escenario".