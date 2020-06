Sube el desempleo en Chile: Encuesta UC lo ubicó en 11,2 por ciento

El sondeo "Estudio Longitudinal Empleo Covid-19: Datos de empleo en tiempo real" reveló un complejo panorama en materia laboral y evidenció una fuerte alza del desempleo, ubicándolo en 11,2 por ciento a nivel nacional, dos puntos porcentuales más que el mes pasado.

La cifra equivale a cerca de 890 mil personas sin trabajo en el país y según planteó el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, el estudio mostró además que 1,9 millones se han destruido en el último año; que la cesantía golpea con más fuerza a los jóvenes y a los migrantes; y que sin la ley de Protección al Empleo, las cifras de desempleo rondarían el 20 por ciento.

"La última semana de mayo, que es la que recogemos acá, encontramos una fuerte alza en el desempleo en esta oportunidad. A nivel nacional, el desempleo sube de 9,0 por ciento un mes atrás a 11,2 por ciento", sostuvo el economista.

"Ese aumento de 2,2 puntos porcentuales lleva a una cifra de desempleo proyectada de aproximadamente 890 mil personas en todo el país", añadió David Bravo.

Entre los sectores más golpeados por la pandemia está el rubro de los Alojamientos y Comidas, además del Entretenimiento, donde la desocupación supera el 20 por ciento, mientras que en la Construcción el desempleo está en el 18 por ciento.

El presidente de Hoteleros de Chile, Andrés Fuenzalida, expresó que la situación en el sector es compleja y que esperaban un desempleo cercano al 30 por ciento.

"No es de extrañarse que el desempleo en el sector llegue a esas cifras, porque los ingresos están tendiendo a cero y aún cuando aplicamos la ley de Protección al Empleo tenemos que pagar las leyes sociales, que equivalen al 20 por ciento de las remuneraciones, más una serie de otros gastos que son imposibles de eliminar o llevar a cero y en ese camino no me extraña que muchos establecimientos hayan tenido que despedir y estimamos que iba a ser más alto, un 30 por ciento", expresó.

Bancos critican proyecto que posterga pago de créditos

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, rechazó el proyecto aprobado ayer martes en la comisión de Economía de la Cámara que posterga por seis meses el pago de créditos para personas y pymes.

El dirigente gremial calificó la iniciativa como inconstitucional y que puede dañar gravemente la liquidez del sistema financiero.

"Este es un mal proyecto, lo hemos dicho en todos los tonos, porque obliga a postergar a aquellos que no lo necesitan, quitándole liquidez al sistema. Se mete en un espacio de responsabilidad de riesgo del crédito que no le corresponde al legislador", dijo Mena.

"Estos son contratos entre privados y nos parece que esto por lo tanto tiene una situación de inconstitucionalidad muy delicada. Es un mal proyecto que solo hace agravar la crisis que tenemos", añadió.