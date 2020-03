Trump se desdice y amplía hasta el 30 de abril las medidas contra COVID-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, se desdijo este domingo de su intención de "reabrir" EE.UU. el 12 de abril y amplió hasta el 30 de ese mes las medidas para combatir la crisis del coronavirus, sobre la que auguró que el país empezarán a recuperarse a principios junio.

"Nada sería peor que declarar la victoria antes de que la victoria sea ganada. Esa sería la mayor pérdida de todas, por tanto extenderemos nuestras directrices al 30 de abril para ralentizar la expansión", dijo Trump en una rueda de prensa en el jardín de las rosas de la Casa Blanca.

En los últimos días, el presidente había insistido en que esperaba "abrir" el país el Domingo de Pascua y había insinuado que su Gobierno podría relajar "pronto" sus directrices para frenar la pandemia.

Trump indicó que la fecha del 12 de abril más que un error "era solo una aspiración" y advirtió de que es probable que el peak en el número de fallecidos se alcance en dos semanas.

Para frenar esta crisis sanitaria, recordó que el viernes pasado las autoridades dieron luz verde a un test para diagnosticar la enfermedad, fabricado por la farmacéutica Abbott, que ofrece resultados en menos de quince minutos.

Asimismo, se está probando en seis enfermos una terapia para curar la enfermedad consistente en la transfusión de plasma de la sangre de pacientes recuperados de COVID-19.

Trump agregó que también van a autorizar un proyecto para esterilizar mascarillas. En ese sentido precisó que hay una compañía que es capaz de esterilizar una misma mascarilla hasta veinte veces, y que se están haciendo las gestiones para tramitar los permisos necesarios para poner este método en marcha lo antes posible.

Anteriormente, el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, había señalado a la cadena CNN que los muertos en EE.UU. por la pandemia de coronavirus, que tiene su epicentro en Nueva York, podrían llegar a los 100.000 y los contagios podrían ser millones.

"Mirando lo que estamos viendo ahora, saben, diría que entre 100.000 y 200.000 (muertos), pero no quiero sujetarme a eso", estimó Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.

Fauci estuvo presente en la rueda de prensa de Trump, donde consideró que es "completamente concebible" que más de un millón de personas en EE.UU. contraigan COVID-19, aunque subrayó que la ampliación de las directrices gubernamentales de distanciamiento social hasta finales de abril y las medidas adoptadas ayudará a evitar esa cifra.

Los muertos por coronavirus superan ya los 2.000 en Estados Unidos, que ha registrado hasta el momento 2.467 fallecimientos, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.

El viernes, este país, que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100.000 casos de COVID-19, y va por los 140.886; seguido de Italia, con 97.689; y China, con 82.122

El estado que más casos confirmados tiene es Nueva York, que roza ya los 60.000, y el millar de muertos, casi la mitad del total del país, de acuerdo a las cifras facilitadas este domingo por su gobernador, Andrew Cuomo.

En las últimas 24 horas, los positivos aumentaron en 7.195, elevando el total acumulado en Nueva York hasta 59.513; mientras que 965 personas han muerto hasta el momento, 237 de ellas desde el sábado, la mayor cifra diaria vista hasta ahora.

En este estado es donde el virus se ha expandido con más fuerza, pero también con mucha diferencia es el que más pruebas está llevando a cabo, con más de 16.000 al día durante las últimas jornadas y un total de más de 172.000.

I spoke with President Trump this morning about our need for more ventilators and medical personnel.



This is going to be a tough week. We’re girding for it and surging staff and supplies to our front line hospitals. But we continue to need serious federal help to hold the line.