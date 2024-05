Trabajador de lechería es el tercer caso humano de gripe aviar en EEUU

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron este jueves que detectaron el segundo caso humano de la gripe aviar en el estado de Michigan, el cual supone el tercer contagio registrado en lo que va del año en el país.

Se trata de un trabajador de una lechería que estuvo expuesto regularmente a ganado infectado con la gripe aviar, informaron hoy los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

El paciente se desempeña en una granja lechera diferente a la del primer trabajador, confirmado en ese estado el pasado 22 de mayo, y al igual que los otros dos, recibió tratamiento antiviral y se está recuperando.

Este es el tercer caso de gripe aviar en un humano relacionado con un brote en varios estados del virus H5N1 en vacas lecheras de EEUU. Ninguno de los tres casos está vinculado, advirtieron los CDC.

El mes pasado, las autoridades de salud de Texas confirmaron que un hombre había dado positivo a la gripe aviar.

A finales de marzo se dio a conocer que vacas lecheras de Texas y Kansas estaban infectadas de gripe aviar y, días después, funcionarios del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, en inglés) confirmaron casos dentro de un rebaño de estos animales en Michigan que recientemente habían estado en contacto con ejemplares de Texas.

También se han investigado contagios entre ganado de los estados de Nuevo México e Illinois.

CDC confirmed a third H5 bird flu human infection in the U.S. tied to dairy cow outbreaks. While the risk to the general public remains low, people with certain animal exposures should take precautions: https://t.co/Z2PnuiObHe pic.twitter.com/QEbmAt4RFe