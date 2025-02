OMS mantiene la alerta internacional de emergencia sanitaria por mpox

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves que mantiene la emergencia sanitaria internacional por la mpox (viruela símica) ante el aumento de casos y de áreas en las que se han declarado, incluidas zonas en conflicto como el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció esta decisión dos días después de que el comité de emergencia para la enfermedad, que se reúne cada tres meses, analizara la situación y recomendara tomar esta medida al máximo responsable de la agencia sanitaria.

The Emergency Committee on #mpox met this week and given the continued increase in cases, concerns about funding for the response and about conflict in the #DRC, advised me that the upsurge continues to constitute a public health emergency of international concern.



I accepted…