Mpox: 18 países africanos registran más de 45.000 casos y 1.000 muertes

África ha registrado 45.327 casos (9.114 confirmados) y 1.014 muertes por mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono) desde principios de 2024 en 18 países del continente, informó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

Según explicó en una rueda de prensa telemática el epidemiólogo Ngashi Ngongo, jefe de la Oficina Ejecutiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), esto supone que, sólo en lo que va de año, ya se ha registrado un 400% más de casos confirmados que en todo 2023.

La nueva cifra de fallecimientos se sitúa por debajo de la reportada la pasada semana -1.100- después de que la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda informaran de que algunas de las muertes se habían reflejado por duplicado, según confirmó a EFE la responsable de comunicación de los CDC de África, Margaret Muigai Edwin.

La RDC, epicentro de la epidemia, y el vecino Burundi representan el 96% de las 1.001 nuevas infecciones confirmadas en la región en la última semana, mientras Gabón, Guinea-Conakri, Ruanda, Camerún y Sudáfrica no han reportado ningún nuevo caso en las últimas cuatro semanas.

En cuanto a la vacunación contra la enfermedad, Ngongo explicó que se ha confirmado el envío al continente de cerca de 5,6 millones de dosis, incluyendo 2,5 millones de la vacuna producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic y otros 3 millones del fármaco de la japonesa KM Biologics.

The #Mpox outbreak in the #DRC is showing a concerning new trend - correlation with measles, particularly in regions with low measles vaccination rates and high malnutrition, according to @AfricaCDC’s Dr Ngashi Ngongo. Strengthening vaccination efforts remains crucial.… pic.twitter.com/M6oChC3Ceg