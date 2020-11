Murió Pat Quinn, cofundador del popular "Ice Bucket Challenge"

Pat Quinn, cofundador del popular reto viral del cubo de hielo (Ice Bucket Challenge), que llevó a millones a aceptarlo por una buena causa, murió este domingo en Nueva York por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

Quinn, de 37 años, y Pete Frates, quien falleció en 2019 a los 34 años, idearon el desafío de recaudar dinero para la investigación y la sensibilización de ELA después que ambos fueran diagnosticasos con ella.

En 2014, millones de personas, entre ellos muchos famosos, grabaron videos en los que se les arrojaba hielo en la cabeza y los publicaron en las redes sociales a la vez que desafiaban a otros a hacer lo mismo.

Como resultado, el movimiento recaudó 220 millones de dólares, lo que provocó una ola de investigación y desarrollo para encontrar nuevos tratamientos para la enfermedad, que hasta ahora no tiene cura.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y la médula espinal, provocando una parálisis progresiva.

El pasado 20 de noviembre, Quinn publicó un mensaje en su cuenta de Twitter desde el hospital.

"Una nueva forma de vida después de la traqueotomía, ¡pero es vivir y tengo cosas que hacer! La última vez que salí del hospital, volví un día después con neumonía / dificultad para respirar", indicó el mensaje.

A new way of life after tracheostomy, but its LIVING & I got shit to do! Last time I left the hospital, I was right back 1 day later with pneumonia/struggling to breathe. Round 2 today of going home! Wish me luck! I better be there for awhile! #Quinn4theWin #FightingALS pic.twitter.com/s0Wnt0SAx8