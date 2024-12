Cantante callejero funó a guardias del Metro: Le dijeron "anda a grabar a Maduro"

Un artista venezolano se hizo viral en redes sociales tras publicar un video en el que es expulsado del Metro de Santiago por cantar en los vagones, generando críticas por la actitud de los guardias de la estación.

Según el registro, el usuario @nilexyy portaba un micrófono y un parlante con el que se disponía a cantar al interior de los vagones del transporte subterráneo. No obstante, los guardias se percataron y lo sacaron de la estación, con empujo incluido.

"Aquí para la gente de TikTok, me están empujando, el parlante me lo están quitando y yo pagué mi pasaje. Los estoy grabando, me están sacando el parlante y me acaban de empujar", dice en el registro.

"300 mil personas lo van a ver, se va a hacer famoso", le dijo a uno de los encargados de la seguridad, a lo que le respondió: "Anda a grabar a Maduro".

Asimismo, otro guardia más calmado le intentó a explicar las normas de comportamiento de Metro.

El registro fue borrado de la plataforma TikTok después de ser publicado, sin embargo, fue respaldado en X.