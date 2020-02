Casi un 40% de los estadounidenses no compraría marca de cerveza por el coronavirus

¿Hasta qué punto puede llegar la psicosis por el coronavirus? Un estudio reveló que casi cuatro de cada 10 estadounidenses no compraría "bajo ninguna circunstancia" la conocida cerveza Corona por miedo al Covid-19.

De acuerdo a la encuesta realizada por 5W Public Relations a 737 consumidores habituales de cerveza en EE.UU., el 38% no compraría esa marca de origen mexicano. Eso no es todo.

El 14% de los encuestados, además, explica que no sería capaz de pedir una Corona en un lugar público, de acuerdo a los informado por CNN.

Constellation Brands (STZ), que elabora esta popular cerveza, dijo en un comunicado que sus clientes "entienden que no hay un vínculo entre el virus y nuestro negocio". Parece que no todos.

En otra encuesta realizada por YouGov, la empresa descubrió que la intención de los consumidores de comprar Corona cayó a su nivel más bajo en dos años. Su popularidad ha disminuido significativamente desde principios de año.

Hay más de la psicosis en EE.UU.: las búsquedas de "Corona beer virus" se dispararon en Google a principios de febrero, aunque ha bajado. Las acciones de Constellation Brands cayeron un 8% el jueves y más de un 6% este viernes.

