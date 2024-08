Chilena trabajó en la feria para financiar sus estudios y se graduó de reconocida universidad de EEUU

Una joven chilena trabajó en una feria libre junto a su madre para financiar sus estudios, y logró graduarse del Programa en Alta Dirección en Sustentabilidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), considerada una de las mejores universidades del mundo.

Se trata de María Fernanda Villalobos, quien en 2019 se vio imposibilitada de postular a la casa de estudios, porque necesitaba tener una situación económica estable y 10 años de experiencia en el ámbito profesional.

Tras realizar una serie de entrevistas, la joven logró ingresar al instituto en 2022, y finalizó sus estudios en julio de este año.

Villalobos explicó a Meganoticas que "me gustan los desafíos porque provengo de una familia de mujeres fuertes y decididas y quiero que mi hija sea igual. Estudiar en el MIT no es un azar del destino, sino un objetivo que me planteé y seguí sin descanso, porque eso era lo que yo quería lograr".

"Cada sacrificio valió la pena, y estoy agradecida por todas las oportunidades y experiencias que viví en el MIT. Ahora, quiero aplicar mis conocimientos para ayudar a mi comunidad y contribuir al desarrollo de la sostenibilidad en Chile", concluyó.