Descubrió que su pololo era infiel gracias a reos que le hackearon el WhatsApp

Una joven argentina vivió una insólita situación cuando unos reos le hackearon el WhatsApp a su pololo.

"Los presos le hackearon el WhatsApp a mi ex, me llamaron y me dijeron con quién me fue infiel", comenzó a relatar la joven en X.

Según contó Florencia Maidana en redes sociales, todo comenzó cuando su ex suegra le escribió para advertirle de que le habían hackeado el celular a su pololo. Fue entonces que los tres reclusos le hablaron para pedirle dinero.

Como la joven de 20 años ya sabía de la situación decidió ignorarlos, pero los detenidos comenzaron a enviarle fotos de los chats que su pareja tenía con otras mujeres, e incluso le hicieron una videollamada para contarle los detalles y convencerla de que terminara con él.

Sin embargo, lo reclusos no se detuvieron ahí, ya que se tomaron el tiempo para escribirle a una de las amantes de su ex para pedirle que no se contactara más con él porque tenía pareja.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usurarios de redes sociales no dudaron en brindar su apoyo a la joven y agradecer a los reos por desenmascarar el engaño de su pareja.