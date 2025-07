Desmienten disculpa de CEO cuya infidelidad fue descubierta en concierto de Coldplay

Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, se volvió viral luego de que su amorío con Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa quedara en evidencia durante un concierto de Coldplay.

El hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales, comenzó cuando la Kiss Cam apuntó a la pareja, que se encontraba fuertemente abrazada. "Miren a estos dos", comentó Chris Martin al verlos en la pantalla.

Sin embargo, al ser captados por la cámara, la mujer se cubrió el rostro, y el sujeto se agachó para ocultarse.

Posteriormente, se revelaron las identidades de los protagonistas del vídeo, revelándose que mantenían una relación extramarital.

Tras la polémica, redes sociales difundieron un supuesto comunicado de Andy Byron donde admitía que lo que pretendía ser "una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal" que ha "decepcionado" a su familia y empresa.

Sin embargo, la empresa Astronomer salió a aclarar que su CEO no ha emitido ninguna declaración respecto al episodio.

"Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad", partieron diciendo.

Bsjo esta línea, la compañía tecnológica señaló que su Junta Directiva "ha iniciado una investigación formal sobre este asunto y tendremos detalles adicionales para compartir muy pronto".

Finalmente, aclararon que Alyssa Stoddard, otra empleada que supuestamente aparecía y estaba al tanto de la infidelidad, "no estuvo presente en el evento", y que "Andy Byron no ha emitido ninguna declaración; los informes que indican lo contrario son todos incorrectos".

