"Es una estafa": Mujer genera controversia tras admitir que odia la maternidad

Una mujer dividió las redes sociales tras admitir que odia la maternidad y que considera una "estafa" la labor de criar a los hijos.

"La maternidad apesta y la odio, y sabía que la odiaría, y la odio. La maternidad es una estafa, es una maldita estafa", comentó Nikki Munoz en un video de TikTok, donde explicó que algunas de las actividades que más le disgustaban eran ser la cuidadora predeterminada, revivir el mismo día todos los días, andar de puntillas por su propia casa y prestar atención al bebé durante largos períodos de tiempo.

Sin embargo, hace unos días la mujer compartió un segundo video en el que aclara que ama a su hijo y cree que es una madre "increíble" para él. "Todavía odio la maternidad, todavía apesta. La maternidad no es para todos, pone a prueba todos tus límites y la gente no bromea cuando dice eso", comentó Munoz.

La publicación se viralizó rápidamente y generó controversia entre los usuarios de redes sociales, quienes por un lado criticaron la honesta opinión de la mujer, mientras que otros la aplaudieron por atreverse a visibilizar lo que muchas madres sienten.

"El bebé puede sentir tu energía negativa, no tienes idea del daño que le estás haciendo a este precioso e inocente pequeño que no pidió nacer", "Esta madre tiene que acostumbrarse a que el mundo ya no gira a su alrededor", "Gracias por la honestidad porque me hace sentir tan visible" y "Siento exactamente lo mismo" fueron algunos de los comentarios de los internautas.