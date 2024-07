Influencer se quejó de quienes cuestionan su trabajo y se llenó de críticas: "No son sólo cosas gratis"

Una influencer de Argentina se llenó de críticas en redes sociales tras quejarse de quienes desvaloran su trabajo, porque consideran que es fácil.

A través de un video de TikTok, Stephanie Demner aseguró que su trabajo es como cualquier otro, ya que "nos lleva muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, y muchísimo trabajo".

La joven aseguró que como creadora de contenido pasa mucho tiempo trabajando sin que nadie vea su esfuerzo, y que todo se trataría de una apuesta para que en algún momento su contenido pueda llegar a alguien y alguna marca la contrate.

"Ser influencer no es tan simple como parece. No es sólo tener una vida llena de canjes, comida gratis y seguidores. Hay mucho trabajo detrás que no se ve. Trabajamos todos los días por el público que está del otro lado, entonces, dejemos de desmerecer el trabajo de los influencers", se descargó.

La publicación se llenó de críticas de quienes aseguraban que la remuneración que reciben no se compara a otros trabajos, por muchos títulos postgrados que pueda tener la gente común, y que a diferencia de los demás tienen acceso a una vida llena de lujos.