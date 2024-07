Joven cuestionó tener que trabajar con insólito argumento: "Nací sin mi consentimiento"

Un joven se viralizó tras cuestionar tener que ir a trabajar, bajo el argumento de que nadie le preguntó si quería nacer y enfrentar los procesos de la vida humana.

Se trata del tiktoker argentino, Hassan Azteca, quien en uno de sus videos dijo que "considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar".

El veinteañero consideró que la mejor solución al problema es que sean sus propios padres quienes "me mantengan y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple".

Si bien, el influencer aclaró que en realidad todo se trata de una broma, el video causó opiniones divididas en redes sociales.