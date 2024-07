Joven se queja de tener sólo un mes de vacaciones: "Debería ser ilegal"

Una joven se viralizó tras quejarse de tener sólo un mes de vacaciones, porque considera que es muy poco tiempo.

En un video de TikTok, la mujer aseguró que es ilógico destinar sólo un mes para descansar de un total de 12, e incluso dijo que "debería ser ilegal".

"Un mes de vacaciones que ni siquiera es seguido, o sea, una semana aquí, otra acá. No me da tiempo ni a ponerme el bikini y ya tengo que volver a trabajar", se quejó, "cuando estaba en el instituto pensaba 'bueno, llegará el momento en mi vida adulta', pero no creía que el verano ya no iba a tener más o menos 100 días".

Tras recibir cientos de comentarios en su publicación, la mujer también se quejó de tener que trabajar ocho horas diarias más los tiempos de traslado, ya que limita bastante los momentos que se pueden destinar a otras actividades.