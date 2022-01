Modelo acusa que basaron una muñeca erótica en ella, sin su permiso

La modelo Yael Cohen Aris acusó ante sus más de un millón de seguidores de Instagram que una empresa china de muñecas sexuales copió su apariencia y nombre, sin su consentimiento, para su más reciente "juguete" erótico.

"Mis propias fotos y videos de redes sociales estaban en un foro (relacionado al tema) antes, durante y después que la compañía revelara la muñeca", reclamó la joven israelí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yael Cohen Aris (@yael1c)

Cohen apareció en el matinal "This Morning" de la televisión británica para denunciar el caso y mostró cómo la muñeca a la venta incluso tiene el mismo lunar que ella bajó los labios.

"Siendo completamente honesta, no tengo nada contra la industria de las muñecas sexuales. El problema es que lo hicieron sin mi consentimiento y sin que supiera. También está conectado a mi identidad, la muñeca fue desarrollada en base a mí", señaló.

La mujer quiere que la muñeca se quite de circulación: "No me interesan las compensaciones (económicas). Quiero generar conciencia sobre nuestra privacidad y lo que compartimos en redes".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yael Cohen Aris (@yael1c)