No les quiso abrir la puerta hasta que escribieran bien

"Abrir la puerta". Esa frase fue el detonante de una breve, pero divertida frase de WhatsApp que se viralizó por su mala onda, aunque con fines educativos. No se trata de un extranjero tratando de hablar nuestro idioma, sino de un español.

Un tuiteo se viralizó por la respuesta: "Hasta que no uses correctamente el imperativo no abro". El usuario @elbicharraco compartió el chateo y contextualizó: "O nos ponemos duros o esto no cambia. Quince minutos llevan en la puerta".

En España, algunas personas confunden el imperativo con el infinitivo para pedir o exigir algo. En este caso, la frase correcta sería: "Abre la puerta". Si fuera acompañada de un "por favor" quedaría mejor todavía.

El mensaje del respetuoso del lenguaje casi llega a 4.000 Me Gusta y ha generado todo un debate entre "puristas" y "modernos":