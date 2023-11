No lo abandonó: Perrita sobrevivió dos meses en la montaña cuidando el cadáver de su dueño

Una leal perrita permaneció al lado de su dueño muerto durante casi tres meses, luego que ambos se perdieron en una ruta de senderismo de las montañas de Colorado, Estados Unidos.

De acuerdo con los medios locales, Rich Moore, de 71 años, y su perrita Jack Russell llamada Finney, salieron a dar una caminata el pasado 19 de agosto en Blackhead Peak cuando se les perdió el rastro.

Pese a que en las siguientes semanas se desplegaron diversos equipos de rescate sin éxito, no fue hasta dos meses después que un cazador local se encontró con el cuerpo del hombre desaparecido junto a su perrita que de milagro seguía viva.

La pequeña Finney, que probablemente tuvo que defenderse de otros animales, tenía largas cicatrices en la nariz y su peso corporal se había reducido a la mitad, llegando a pesar un poco más de dos kilos.

Fue sólo cuando el equipo de rescate le ofreció una lata de comida para perros, que el hambriento animalito se apartó de su amo para acercase a ellos. Las autoridades locales estiman que Finney sólo pudo sobrevivir a base de insectos y ardillas durante los días que permaneció en la montaña.

La perrita fue devuelta con la esposa de Moore, quien aseguró que se está recuperando bien. "Ahora tiene 3 años, es muy pegajosa y no me pierde de vista. Ella es un gran consuelo para mí y una gran compañera en las caminatas. Sé que ella estuvo con Rich hasta el final y de alguna manera eso debería ser un consuelo. No sé cómo lo hizo, pero estuvo ahí cuando él la necesitó", dijo.