"No me puedo quedar solo": Hombre pololea con una muñeca de trapo y quiere casarse con ella

Un hombre de Colombia se viralizó en redes sociales, tras dar a conocer que pololea con una muñeca de trapo y que planea casarse con ella.

A través de su cuenta de TikTok, el hombre de 27 años comparte imágenes de su vida en diferentes escenarios junto a su pareja que llamó Natalia, y sus dos hijos del mismo material, Adolfo Daniel y Lady María, a quienes creó en 2020 para no sentirse solo, luego de haber tenido un fracaso amoroso.

"Si no fuera por los muñecos, yo estaría más solo que nadie. Por lo menos tengo algo. No me puedo quedar solo", aseguró el hombre en uno de sus videos, donde no descartó establecer una relación sentimental con una persona real en el futuro.

Pese a las críticas y preocupación que han mostrado los usuarios en los comentarios de sus videos, el hombre asegura estar consciente de su particular relación con la muñeca, con quien ha aprendido a "valorar el amor".