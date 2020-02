Mike Hughes, un piloto terraplanista que construyó un cohete casero falleció el sábado tras capotar pocos segundos después del despegue, en el desierto de California, Estados Unidos.

Según BBC, Hughes -más conocido como "El loco"- de 64 años, buscaba comprobar la teoría de que la Tierra era plana; objetivo que le dio notoriedad a su aventura.

El piloto creó un cohete casero utilizando vapor expulsado a través de una boquilla para propulsión, gastando cerca de 18 mil dólares, y buscaba alcanzar los 1.525 metros de altura para fotografiar la Tierra y, al descartar la curvatura del horizonte, comprobar su teoría.

Este sábado Hughes dio el gran paso. Sin embargo, en cuanto el cohete salió disparado, pocos segundos después el paracaídas sale de la aeronave y posteriormente se ve como el piloto cae del cohete.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

En marzo pasado, Hughes logró lanzar otro cohete, logrando una altitud de 570 metros, antes de abrir el paracaídas y aterrizar.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md