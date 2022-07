Padres exponen a su hija a un peligroso ataque por incentivarla a montar un lobo marino

Este jueves la mascota oficial de Sernapesca, Chungungo, compartió a través de sus redes sociales un video que muestra el momento en que un lobo marino casi ataca a una niña pequeña, luego que sus padres la incentivaran a montarlo.

"No son un juego ‼️ Me encontré este video ganchitos y se los tenía que mostrar porque es un gran ejemplo de lo que NO hay que hacer", escribió la cuenta informativa.

El registro muestra cómo el lobo marino se sacude y se acerca rápidamente a la niña tras sentirla encima, quien termina asustada en el suelo ante la reacción de éste.

"Acá se está molestando, manipulando y jugando con el animal poniendo en riesgo la vida de una menor. Mantenga la distancia, sea responsable", agregó la mascota oficial en la publicación.

Si bien el video fue inicialmente publicado en Reddit, se desconoce el lugar donde ocurrió el hecho, aunque desde Sernapesca indicaron que no fue en Chile y que utilizaron el registro para informar y advertir lo peligroso de la situación.