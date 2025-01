"Todos juntos por Carlitos": Padre recaudó millonaria cifra para salvar a hijo con tumor cerebral

Carlitos es un niño de cuatro años de La Granja que padece de un tumor cerebral DIPG, conocido como glioma pontino intrínseco difuso, cuya operación tiene un alto costo y debe ser realizada en España, lo que llevó a su padre, Alejandro Peralta, a iniciar la campaña solidaria "Todos juntos por Carlitos".

El hombre expuso su caso en "Contigo en la mañana" de CHV y relató que ha pedido plata hasta en los semáforos con el fin de llegar a la meta de los 150 millones de pesos, que hasta la mañana tenía la mitad.

La historia conmovió al panel de conductores e iniciaron una campaña en vivo para reunir los 75 millones restantes. Fue el mismo el animador Roberto Cox quien propuso que si cada televidente donaba $1.000 la meta se cumpliría.

Así, a los pocos minutos llegó a los 100 millones, y a los veinte minutos, el dinero se multiplicó y superó la cifra inicial, anotándose con 184 millones de pesos.

Peralta no pudo contener su emoción y entre lágrimas agradeció a todo el país. "Carlitos es un niño lleno de vida, que quiere seguir soñando, así que no me voy a rendir", dijo.

Antes de despedirse de CHV, volvió a actualizar el monto llegó a los $206.884.000.