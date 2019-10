Una cata fue detenida en Holanda y puesta en prisión

La policía de la ciudad holandesa de Utrecht realizó un insólito arresto que los llenó de burlas en redes sociales: Detuvieron a una catita por su participación en un robo.

Imágenes del ave en una celda de prisión, y con pan y agua a su lado, fueron difundidas por los mismos policías que la arrestaron.

Según explicaron en Instagram, después de detener a un delincuente en una tienda hallaron a "un escurridizo testigo con plumas y pico".

El diario The Independent preguntó a los policías por qué pusieron en una celda al ave y explicaron que "hasta donde se sabe no es culpable de ningún cargo", pero estaba acompañando al ladrón y este aceptó que la dejaran en prisión, pues no tenían jaulas.

Cuando su dueño salió en libertad, el pájaro lo hizo también con él.

Lo que más llamó la atención en redes sociales es que la catita tenía los ojos tapados en los artículos noticiosos de la prensa holandesa.

Thinking about how the Dutch police arrested a bird for taking part in a robbery, put it in a jail cell with bread and water & when the media reported on it they put a little black bar over the face to protect its identity pic.twitter.com/2ly0zsoAw6