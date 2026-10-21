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Tópicos: Tecnología | Industria | IA

Smart City Awards 2026 inicia postulaciones con nueva categoría sobre IA aplicada en ciudades

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Solange Arredondo, gerenta de Sé Santiago, detalló en Esa es la Idea la convocatoria que premia respuestas tecnológicas urbanas.

"La tecnología te permite usar mejor el espacio público y caminar tranquilo", afirmó.

Smart City Awards 2026 inicia postulaciones con nueva categoría sobre IA aplicada en ciudades
 ATON (archivo)

La ceremonia final se realizará el 10 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), congregando a medio millar de actores del sector.

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En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Solange Arredondo, gerenta de Sé Santiago, abordó la apertura de los Smart City Awards 2026, certamen que premiará iniciativas digitales orientadas a resolver problemas urgentes en las comunas de la Región Metropolitana.

La ejecutiva explicó que la iniciativa busca visibilizar innovaciones con impacto real y comprobable. "Se trata de mostrar que la tecnología resuelve problemas de seguridad, de medioambiente, de calor extremo o tránsito", enfatizó Arredondo sobre los propósitos del reconocimiento.

En esta versión debuta una categoría para inteligencia artificial aplicada y el galardón ReCi enfocado en municipios. Según remarcó, una urbe moderna "necesita gobiernos locales más fuertes, que usen más la tecnología", valorando la gestión analítica frente a desafíos climáticos o microbasurales.

Arredondo recordó que vincular innovadores y municipios ayuda a recortar burocracias: "La tecnología no es abstracta; te permite usar mejor el espacio público y caminar tranquilo". Para la líder, visibilizar experiencias exitosas impulsa un ecosistema urbano colaborativo y preventivo.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 15 de noviembre mediante el sistio web sesantiago.cl para emprendimientos, academia y gobiernos comunales. La ceremonia final se realizará el 10 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), congregando a medio millar de actores del sector.

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