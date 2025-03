Musk incorpora X a su empresa xAI para combinar datos y recursos

El magnate Elon Musk anunció este viernes que ha incorporado la red social X a su empresa de inteligencia artificial (IA) xAI mediante una operación de compra de acciones con el objetivo de combinar sus datos, capacidades y recursos.

"Esta combinación desbloqueará un inmenso potencial al mezclar la capacidad de IA avanzada y conocimiento de xAI con el alcance masivo de X", indicó el empresario en un mensaje en esta misma red social, adelantando que busca construir una plataforma que "acelere el progreso humano".

Musk detalló que xAI ha comprado X en una transacción que valora a la primera en 80.000 millones de dólares y la segunda en 33.000 millones, pues resta 12.000 millones de deuda con respecto al precio que pagó al hacerse con esa red social, antes llamada Twitter, en 2022.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…