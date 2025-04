Reconocido periodista y diseñador digital dictará seminario en la UC

La Universidad Católica recibirá al destacado periodista y diseñador de medios Mario García, quien ofrecerá un seminario gratuito y además un taller práctico de storytelling, enfocado en la realidad digital que vive el mundo: la narración en los teléfonos.

"En momentos en que la desinformación y la generación de contenidos a través de la inteligencia artificial parecen inundar la comunicación masiva, con efectos en las empresas periodísticas como que en el debate público y en la democracia, creemos como universidad que es necesario abrir espacios de reflexión y análisis del fenómeno", explica la UC.

García (Cuba, 1947) ha sido seleccionado por la revista People como uno de lo 100 Hispanos Más Influyentes en los EE.UU. y es CEO fundador de García Media, una firma global de consultoría.

Durante su carrera ha participado en el rediseño y reestructuración de más de 750 publicaciones en 120 países, incluyendo The Wall Street Journal, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, South China Morning Post (Hong Kong), Aftenposten (Noruega), y Die Zeit y Handelsblatt (Alemania), entre muchos otros.

Contar historias de la mano del scroll

El profesional "actualmente está inmerso en el análisis tanto para su trabajo como consultor y los cursos semestrales que hace en la Universidad de Columbia, en analizar el desafío de la narración móvil y la inteligencia artificial, así como en la transformación de las noticias y la información en las plataformas digitales", explica la vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural UC.

El autor de "AI: The Next Revolution in Content Creation" y "The Story" tendrá dos actividades: