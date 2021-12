Anuncian transmisión de "The Game Awards" desde Chile

El próximo jueves 9 de diciembre se realizará desde Los Angeles, Estados Unidos, una nueva edición de "The Game Awards", la premiación más importante de la industria de los videojuegos donde competirán títulos como "Metroid Dread", "Psychonauts 2", "Deathloop", "It Takes Two" y "Raatched & Clank: Rift Apart".

Es por eso que desde Chile el proyecto Video Game Experience prepara una transmisión especial que contará con la conducción de los youtubers y gamers Gonzalo "TheWrightOne" Pozo y Veronica "CosmicVero" Orellana.

La emisión de "The Game Awards" se podrá ver este 9 de diciembre desde las 22:00 horas en el canal de Twitch de Video Game Experience.