Playstation anuncia servicio de suscripción con juegos retro y nuevos

La compañía Sony anunció un nuevo servicio de suscripción para Playstation con el que buscará competirle a Xbox y su Game Pass, esta enorme librería de títulos a los que se puede acceder mediante el pago de una membresía.

En esa misma modalidad la compañía japonesa detalló que desde junio comenzará a implementarse este servicio con tres modalidades distintas.

La primera de ellas será exactamente igual al actual servicio de Playstation Plus; la otra fue bautizada como PlayStation Plus Extra y permitirá acceder a un catálogo de 400 juegos de PS4 y PS5 por un valor de US$99.99 al año; y finalmente está PlayStation Plus Premium que, además de lo anterior, tendrá juegos de todas las consolas de Playstation (PS1, PS2, PS3, PSP) a un precio de US$119.99.

Algunos de los títulos que estarán disponibles durante el estreno de esta modalidad son "Death Stranding", "God of War" y las últimas dos aventuras de "Spider-Man", entre otros.

Los servicios debutarán en junio de este año en el mercado asiático y luego en Norteamérica. La fecha de su expansión mundial aún no ha sido confirmada.