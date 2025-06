"Resident Evil: Requiem": Fecha de lanzamiento, tráiler y detalles

Capcom desveló los primeros detalles de "Resident Evil: Requiem", donde los jugadores encarnarán a Grace Ashcroft, hija de Alyssa Ashcroft (protagonista de "Resident Evil Outbreak"). Este noveno título principal promete combinar el survival horror clásico con elementos de acción cinematográfica.

El avance muestra una Raccoon City postapocalíptica, sugiriendo que la trama ocurre años después de los eventos de "Resident Evil 3". Las imágenes revelan posibles mecánicas de mundo abierto, incluyendo escenas en el icónico Departamento de Policía ahora en ruinas.

El desarrollo aprovecha la tecnología RE Engine, que ya demostró su potencial en el aclamado "Resident Evil 4 Remake". Capcom describe el juego como una "evolución natural" del género, donde la profundidad psicológica de los personajes se combina con una jugabilidad más inmersiva.

Con el eslogan "Réquiem por los muertos. Pesadilla para los vivos", el estudio promete una experiencia que "redefinirá los límites del terror". Los jugadores podrán probar una demo exclusiva durante Gamescom 2025.

Requiem for the dead. Nightmare for the living.#ResidentEvilRequiem arrives on February 27, 2026 on PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC via Steam. pic.twitter.com/SvLODkaPTj