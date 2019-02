Caso Nido: Gobierno anticipa cambios al Código Penal

El Gobierno anunció que el nuevo Código Penal tipificará delitos relacionados a la violación de la intimidad en Internet, tras reabrirse el debate sobre la protección de datos personales de los chilenos en la web y los delitos cibernéticos a raíz del caso Nido.org, con datos y fotos expuestas sin consentimiento y amenazas y hostigamientos a mujeres.

Desde el Ejecutivo reconocieron que los ilícitos en estas redes digitales no están tipificados, por lo que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, adelantó que en el nuevo texto del Código Penal que trabaja la cartera se incluyen estos delitos.

"La situación penal que presenta el caso Nido es muy compleja porque se trata de figuras y conductas nuevas que, aprovechando las tecnologías, comenten actos verdaderamente criminales y, sin embargo, no todos ellos están debidamente recogidas en la legislación penal actual y ahí que en nuestro anteproyecto de Código Penal se ha considerado un texto nuevo que recoge el delito de exhibición no consentida de registro de contenido sexual, que ha sido grabada en forma consentida pero que no pretende que ésta se difunda", afirmó Larraín.

Además, el secretario de Estado indicó que se tipificará el delito de hostigamiento para enfrentar los distintos tipos de acoso que enfrentan las mujeres.

Más de 230 testimonios de mujeres víctimas del sitio Nido.org asegura haber recibido la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), que ayer interpusieron una denuncia durante la última jornada en el Centro de Justicia, mientras que sólo la PDI consigna 71 denuncias.

El presunto administrador del sitio, Lamuel Donoso, se suicidó la noche del martes al lanzarse a las vías del Metro de Santiago, y desde la Fiscalía confirmaron que él era investigado desde el 31 de enero por posible almacenamiento de pornografía infantil.