Usuarios reportan fallas en Discord y Spotify a nivel mundial

"Algo no anda bien", reconoció la plataforma de streaming de música y podcasts Spotify este martes, luego que usuarios reportaran errores en su uso durante la tarde.

A eso de las 15:30 horas empezaron las fallas a nivel mundial, e incluso algunos usuarios debieron ingresar nuevamente sus datos, pues se desconectaron sus cuentas.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!