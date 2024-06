Julian Assange llegó a Australia

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó este miércoles a Camberra en un avión privado tras comparecer ante un tribunal de las Islas Marianas del Norte (EE.UU.) para formalizar su libertad con la justicia estadounidense, después de pasar 12 años recluido en Reino Unido.

El vuelo chárter VJT199 aterrizó alrededor de las 19.40 hora local (5.40 hora chilena) en el aeropuerto internacional de la capital australiana después de unas siete horas de vuelo, tras partir de Saipan (I. Marianas del Norte) alrededor de las 12.10 del miércoles (22.10 del martes en Chile).

BREAKING: Julian Assange has landed in Australia.



The WikiLeaks founder has pleaded guilty to one count of espionage as part of a plea deal with US authorities.



