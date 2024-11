Concejal chillanejo recibe avalancha de insultos desde España: Se llama Pedro Sánchez

La emergencia que vive Valencia por las severas inundaciones de la semana pasada -que se saldaron con 217 muertos- tuvo su correlato político con la indignación ciudadana contra las autoridades, reflejado en el recibimiento con barro que vivieron el rey español y el jefe del gobierno, el socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

A la rabia de los afectados, rápidamente se sumaron los cada vez más comunes comportamientos de odio en redes sociales, superando incluso las fronteras: Llegaron a Chillán, en la Región de Ñuble.

¿Por qué? Porque un concejal de la histórica comuna se llama Pedro Sánchez Cabezas, y en redes como Instagram su nombre apareció en las búsquedas de quienes sólo quería insultar y amenazar a Pedro Sánchez, el socialista español.

"Me han llegado cientos y cientos de mensajes, de menciones en Instagram. Bueno, la gente con la molestia, enojadísimos, varias amenazas, hay de todo la verdad en redes sociales. Y bueno, ahí he tenido que estar respondiendo que lastimosamente, obviamente la crisis que pasa en ellos no es algo para la risa, pero igual me llama la atención porque después ellos me piden disculpas, me dicen que yo pensaba que era el presidente, que al final no era para mí dirigido el mensaje", relató.

El independiente, fue electo en cupo RN, pero que en octubre no logró ser reelecto, agrega: "Se ha generado un tema simpático al final con aquellos que me han mandado aspectos bíblicos de enfado y después terminan ahí pidiéndome disculpas. Son solamente gente de España, incluso algunos famosos, algunos medios de comunicación incluso se han equivocado y me han etiquetado a mí", comenta.

El calibre de los mensajes que Pedro Sánchez ha recibido.