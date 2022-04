Estudio: 90% de las denuncias de acoso en mensajes son ignoradas por Instagram

Un informe analizó mensajes directos enviados a mujeres con perfil verificado en Instagram, entre ellas, la presentadora de televisión del Reino Unido Rachel Riley y la actriz Amber Heard, y determinó que hay fallas sistémicas para proteger a las mujeres ante el acoso misógino en redes sociales.

Los mensajes fueron descubiertos por investigadores del Centro para contrarrestar el odio digital (CCDH). Las celebridades entregaron sus cuentas de redes sociales al CCDH para que monitorearan sus mensajes directos durante varios meses.

Según informa la BBC, los investigadores pudieron registrar los acosos enviados a Riley por 253 cuentas a través de Instagram. 31 videos fueron enviados por un solo hombre, en 26 de ellos se masturba e incluso se pudo ver una fotografía de la presentadora.

"Realmente hace que no quiera entrar en mis DM porque es repugnante. Es asombroso saber que los extraños están enviando pornografía (...) En Instagram, cualquiera puede enviarte en privado algo que debería ser ilegal. Si lo hicieran en la calle, serían arrestados", dijo la conductora de Countdown.

La investigación determinó además que Instagram ignora el 90% de los acosos en los mensajes privados, pese a informar a los moderadores.

Meta, compañía dueña de Instagram, se excusó y aseguró que la plataforma ofrece una forma de filtrar mensajes abusivos para que los usuarios no tengan que verlos.

Además informaron que no desactivan las cuentas por una violación a sus reglas, en su lugar, el usuario recibe un aviso y no podrá enviar más mensajes directos por un período de tiempo determinado.

A las mujeres que formaron parte del estudio les preocupa que el abuso que reciben línea pueda obstaculizar su libertad de expresión.

"Si no puedo abrir Instagram, si no puedo participar en absoluto, ¿qué dice eso de una persona que no tiene los recursos emocionales que yo tengo, que vienen con la edad y la experiencia?", reflexionó Heard.

"Hay una epidemia de abuso misógino en los DM de mujeres. Meta e Instagram deben anteponer los derechos de las mujeres a las ganancias", concluyó Imran Ahmed, directora ejecutiva del CCDH.