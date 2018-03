CEO de Apple criticó a Facebook por el manejo de datos personales

Facebook está en el ojo del huracán luego del escándalo de Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg pidió perdón por lo que pasó con los datos personales de millones de usuarios, pero las críticas siguen.

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dio una entrevista a la cadena MSNBC, donde comentó la situación de Facebook y la supuesta presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre Apple para generar más empleos.

"Yo no estaría en esa situación", dijo Cook sobre lo que vive Zuckerberg. "[Apple] podría hacer muchísimo dinero si monetizamos a nuestros consumidores si fueran nuestro producto. Hemos optado por no hacerlo… no traficamos con tu vida personal".

"La privacidad para nosotros es un derecho humano, una libertad civil", agregó. Una frase del márketing que se usa mucho cuando se refiere a Facebook es: "Cuando algo es gratis, el producto eres tú".

Cook también consideró que Facebook necesitó ser regulado. "Siempre creo que la mejor regulación es la no regulación, es la autorregulación. Sin embargo, creo que estamos más allá de eso en este caso".