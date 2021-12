Instagram confirmó que trabaja en el regreso del feed cronológico

La red social Instagram aseguró que está trabajando en nuevas formas para que los usuarios clasifiquen sus feeds, incluida la posibilidad de volver a verlo cronológicamente.

"Hemos estado experimentando con Favoritos, una forma de que usted decida qué publicaciones desea ver más arriba, y estamos trabajando en otra opción para ver las publicaciones de las personas que sigue en orden cronológico", dijeron en un texto a través de Twitter.

Desde su lanzamiento, Instagram mostraba todas las publicaciones en orden cronológico, pero desde una actualización de 2016 se modificó para priorizar las publicaciones de acuerdo con un algoritmo.

We want people to have meaningful control over their experience. We’ve been experimenting with Favorites, a way for you to decide whose posts you want to see higher up, and we’re working on another option to see posts from people you follow in chronological order.