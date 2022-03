Mujer que quedó encerrada en una tienda Ripley fue rescatada gracias a tuiteros

La aventura de una mujer que se quedó encerrada dentro de una sucursal de Ripley se volvió viral en la red social Twitter.

Una usuaria identificada como @sra_gatatouille permaneció atrapada en un local en el centro de Santiago durante dos horas este jueves por la noche.

Sin darse cuenta de su presencia, el personal apagó las luces y cerró la tienda.

"Ayuda! Me dejaron encerrada en el Ripley de Crillon @RipleyChile por favor hagan RT", escribió la mujer a las 19:48 horas.

Rápidamente el mensaje se viralizó y fue reenviado miles de veces.

Dos horas más tarde, la mujer pudo salir y envió otro mensaje señalando: "Hola! Salí libre! Les cuento que los bomberos me mandaron a llamar al 1406 (fono denuncia de la Municipalidad de Santiago) y ellos no me contestaron. El número de Ripley me cortó todo el rato y solo gracias a Twitter pude salir".

"Gracias a eso los guardias se enteraron que había alguien (porque según ellos no había nadie antes)", agregó en otro escrito.

Hola! Salí libre! Les cuento que los bomberos me mandaron a llamar a 1406 y ellos no me contestaron. El número de Ripley me corto todo el rato y solo gracias a twitter pude salir — Elsita (@sra_gatatouille) March 11, 2022