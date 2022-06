Tiktoker gana más de 4 millones al mes: Sus seguidores pagan para que no duerma

El joven australiano se ha hecho viral en redes sociales por su particular forma de ganar dinero: deja que sus seguidores no lo dejen dormir por las noches.

Jakey Boehm decidió abandonar su empleo cuando se dio cuenta de que tenía una gran audiencia durante sus transmisiones en TikTok.

El formato es simple. A las 23 horas comienza a transmitir hasta aproximadamente las seis de la mañana. Los usuarios pueden pagar para "controlar su habitación" y que se enciendan los distintos elementos que hacen que no pueda dormir.

Para donarle dinero, el usuario tiene que enviarle un regalo que se paga a través de la aplicación, que automáticamente hace que se activen luces, fuertes sonidos e incluso una máquina de burbujas y un muñeco de aire.

Boehm ha alcanzado casi 450.000 seguidores y en mayo logró ganar más de 28 millones de pesos. Además, se ha convertido en uno de los 50 mejores streamers de Tiktok en Australia.

Revisa sus videos:

Join the live and control my room