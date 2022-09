Finalmente Twitter comienza a probar la función "Editar tuit"

La red social Twitter finalmente está a punto de mostrar su función "Editar tuit", que por años se ha convertido en la más solicitada.

La compañía dijo que "Editar tuit" está siendo probada actualmente por equipos internos. A partir de septiembre, la prueba se expandirá inicialmente a los suscriptores de Twitter Blue, su servicio con funciones mejoradas para usuarios avanzados que cuesta 5 dólares al mes en Estados Unidos.

En la prueba, los usuarios podrán editar tuits varias veces dentro de un período de 30 minutos después de que se publiquen.

Como en otras redes, los tuits editados aparecerán con un ícono, una etiqueta y una marca de tiempo para que "quede claro para los lectores que el tuit original ha sido modificado". Tocar la etiqueta mostrará el historial de edición con las versiones anteriores de la publicación.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay