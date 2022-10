Twitter ya estrenó su función para editar tuits

La red social Twitter probó con éxito la opción "editar tuit" y lo probó en su cuenta oficial TwitterBlue, donde además se aprecia la descripción "editado por última vez".

Al hacer click en este texto se despliega un historial de edición, que muestra el tuit original y los cambios que tuvo después: es decir, se puede editar, pero no ocultar lo que se posteó originalmente.

Dado que se probó en Twitter Blue, el servicio pagado premium de Twitter, se espera que la opción esté disponible por el momento sólo para quienes están suscritos en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes