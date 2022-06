WhatsApp permitirá editar mensajes enviados sin necesidad de borrarlos

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp se encuentra desarrollando una nueva característica que permitirá a los usuarios editar los mensajes de texto enviados, sin necesidad de borrarlos.

Según informa WabetaInfo, la novedad se podrá aplicar bajo el apartado "editar" que estará disponible en el submenú del mensaje en cuestión. Sin embargo, se desconoce si la función incluirá un historial para verificar las versiones anteriores de los mensajes modificados.

WhatsApp is working on editing text messages!



WhatsApp is finally developing a feature that lets us edit text messages for a future update of the app!

