Youtube experimenta caída a nivel global

La red social Youtube experimenta problemas en su funcionamiento a nivel global, según confirmaron a través de Twitter.

Varios usuarios reportaron recibir el mensaje "500 Internal Server Error" mientras utilizaban la aplicación.

Aparentemente la falla se produce al acceder a un perfil de usuario y no afecta la reproducción de videos.

"Estamos trabajando en ello", comunicó la empresa a través de las redes sociales.

Seeing this 500 error message on YouTube? We're on it! pic.twitter.com/ArPDUDxUcp