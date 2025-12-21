China Hoy: Un sueño deportivo hecho en conjunto

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Los XV Jue­gos Nacio­na­les de China se cele­bra­ron del pasado 9 al 21 de noviem­bre en Guang­dong, Hong Kong y Macao. Fue la pri­mera vez que las tres ciu­da­des organi­za­ban con­jun­ta­mente los Jue­gos Nacio­na­les. Para la oca­sión, ins­ta­la­cio­nes deporti­vas en la Gran Área de la Bahía de Guang­dong - Hong Kong - ­Ma­cao pasa­ron por una extensa moder­ni­za­ción y reno­va­ción, luciendo un nuevo aspecto para aco­ger las com­pe­ti­cio­nes y dando lugar a un vibrante esce­na­rio depor­tivo en con­junto. La organiza­ción coor­di­nada de este evento depor­tivo por parte de las tres enti­da­des adminis­tra­ti­vas tam­bién fue un reflejo de la prác­tica del prin­ci­pio "un país, dos sistemas" en el ámbito depor­tivo.

El encuen­tro depor­tivo de talla inter­na­cio­nal tam­bién con­jugó un mar­cado estilo chino, el encanto de la cul­tura de Ling­nan y el atrac­tivo de la región, con lo cual logró cap­tar una gran aten­ción. Más de 14.000 atle­tas com­pi­tie­ron en diver­sos cer­tá­me­nes y apro­xi­ma­da­mente 11.000 depor­tis­tas popu­la­res par­ti­ci­pa­ron en las acti­vi­da­des de even­tos masi­vos.

Un nuevo modelo

La noche del 9 de noviem­bre, los XV Jue­gos Nacio­na­les ini­cia­ron ofi­cial­mente en el Cen­tro Depor­tivo Olím­pico de Guang­dong, ubi­cado en la ciu­dad de Guangz­hou. El presidente Xi Jin­ping, quien tam­bién se hizo pre­sente en la cere­mo­nia de aper­tura, fue quien inau­guró los Jue­gos. Kristy Coventry, pre­si­denta del Comité Olím­pico Inter­nacio­nal (COI), Tho­mas Bach, pre­si­dente hono­ra­rio vita­li­cio del COI, así como otras per­so­na­li­da­des extran­je­ras invi­ta­das a obser­var los XV Jue­gos Nacio­na­les, se presen­ta­ron en la cere­mo­nia de aper­tura.

El 21 de noviem­bre, se llevó a cabo la cere­mo­nia de clau­sura de los Jue­gos Naciona­les en la ciu­dad de Shenz­hen. Esta fue tam­bién la pri­mera vez en China que dos ciu­da­des dis­tin­tas alber­ga­ron las cere­mo­nias de aper­tura y clau­sura de la misma edi­ción de los Jue­gos Nacio­na­les.

El lema de los XV Jue­gos Nacio­na­les fue "Raí­ces com­par­ti­das, cora­zón com­par­tido, sueño com­par­tido", mien­tras que el emblema, for­mado por los péta­los super­pues­tos y gira­to­rios de la flor de kapok de Guang­dong, la bauhi­nia de Hong Kong y el loto de Macao, se ase­mejó a fue­gos arti­fi­cia­les con­cén­tri­cos. La mas­cota, basada en el del­fín blanco chino, con tres cho­rros de agua de colo­res en la cabeza, fue adop­tada para simbo­li­zar el ori­gen com­par­tido de Guang­dong, Hong Kong y Macao.

Jue­gos ver­des y bajos en car­bono

Por pri­mera vez en su his­to­ria, los Jue­gos Nacio­na­les se cele­bra­ron sin nece­si­dad de cons­truir gran­des ins­ta­la­cio­nes nue­vas. Más del 90 % con­sis­tió en ins­ta­la­cio­nes exis­ten­tes que fue­ron moder­ni­za­das y reno­va­das, lo que tam­bién ayudó a redu­cir los cos­tos de orga­ni­za­ción.

En el Cen­tro Depor­tivo Olím­pico de Guang­dong, el equipo de diseño aña­dió 800 paneles foto­vol­tai­cos en el alero del esta­dio para gene­rar elec­tri­ci­dad, lo que equivale a una reduc­ción de hasta 200 tone­la­das de dió­xido de car­bono al año.

Para per­mi­tir que los afi­cio­na­dos expe­ri­men­ta­ran la velo­ci­dad y pasión del fút­bol, las pri­me­ras filas de asien­tos del Esta­dio del Cen­tro Depor­tivo de Shenz­hen se situa­ron a tan solo 9 metros del campo de juego. En el Cen­tro Depor­tivo Tianhe en Guangz­hou, incluso los bor­di­llos comu­nes tuvie­ron un redi­seño espe­cial: el área de las ram­pas se amplió para per­mi­tir el paso simul­tá­neo de varias sillas de rue­das y se aplanó la unión entre la acera y la cal­zada, per­mi­tiendo el paso esta­ble y fluido de coches de bebés y sillas de rue­das.

Con el fin de opti­mi­zar el espa­cio urbano, era clave pen­sar en una fór­mula que permitiera que los esta­dios no solo fue­sen apro­ve­cha­dos al máximo durante las competi­cio­nes, sino que tam­bién fue­sen acce­si­bles para todos una vez fina­li­za­dos los jue­gos. Incluso antes de que comen­za­ran las com­pe­ti­cio­nes, los equi­pos de diseñadores y arqui­tec­tos ya habían esta­ble­cido pla­nes de reu­ti­li­za­ción para todas las ins­tataa­cio­nes per­ma­nen­tes, garan­ti­zando así su uso pos­te­rior.

De este modo, en el Cen­tro Depor­tivo de Shenz­hen, un paseo comer­cial sub­te­rrá­neo conecta 8 par­ques depor­ti­vos temá­ti­cos, for­mando un vasto cír­culo de fit­ness para todos. Los ciu­da­da­nos pue­den tran­si­tar a tra­vés de pasa­re­las que conec­tan el par­que Bijias­han y varias áreas depor­ti­vas cer­ca­nas.

Fusión e inter­co­ne­xión

Los Jue­gos Nacio­na­les fue­ron no solo una pla­ta­forma para la com­pe­ti­ción depor­tiva, sino un ace­le­ra­dor para el desa­rro­llo inte­grado de la Gran Área de la Bahía de Guang­dong - Hong Kong - Macao. La cere­mo­nia de relevo de la antor­cha, cele­brada el 2 de noviem­bre, tuvo lugar simul­tá­nea­mente en cua­tro ciu­da­des: Hong Kong, Macao, Guangz­hou y Shenz­hen. Este fue el pri­mer relevo de antor­cha trans­fron­te­rizo en la historia de los Jue­gos Nacio­na­les, y tam­bién la pri­mera vez que la antor­cha reco­rrió Hong Kong y Macao.

Por pri­mera vez en la his­to­ria de los gran­des even­tos depor­ti­vos, la llama se ori­ginó en las pro­fun­di­da­des del mar. El hielo com­bus­ti­ble, que yace en el fondo marino, fue procesado mediante des­com­pre­sión, y el gas metano gene­rado por este pro­ceso se con­virtió en la fuente para la llama.

La prueba de ciclismo en ruta mas­cu­lino atrajo mucha aten­ción, al ser el único evento de los XV Jue­gos Nacio­na­les que se rea­lizó con­jun­ta­mente en los tres terri­to­rios. La orga­ni­za­ción del evento superó cua­tro gran­des desa­fíos: el con­trol y la coor­di­na­ción del trá­fico, los trá­mi­tes fron­te­ri­zos, la logís­tica de la carrera, y el diseño y la segu­ri­dad del reco­rrido.

En la ante­sala del cer­ta­men ofi­cial, el 24 de noviem­bre de 2024, la Aso­cia­ción China de Ciclismo cele­bró con éxito una com­pe­ti­ción de prueba en la región. Esta per­mi­tió, en pri­mer lugar, inno­var en el modo de cruce fron­te­rizo mediante el uso del sis­tema de posi­cio­na­miento Bei­Dou para ras­trear la tra­yec­to­ria de per­so­nas y vehí­cu­los, logrando un cruce fron­te­rizo inte­li­gente; en segundo lugar, crear un reco­rrido emble­má­tico que, en base a la uti­li­za­ción del puente Hong Kong - Z­huhai - Macao como nexo, conectó las carre­te­ras urba­nas de las tres ciu­da­des; y en ter­cer lugar, esta­ble­cer un meca­nismo de comu­ni­ca­ción y coor­di­na­ción entre Zhuhai con Hong Kong y Macao, que garan­tizó una reso­lu­ción de pro­ble­mas opor­tuna y efec­tiva durante la pre­pa­ra­ción y cele­bra­ción del evento, ase­gu­rando una orga­ni­za­ción más fluida y efi­ciente.

El puente Mingz­hu­wan en Guangz­hou se ilu­minó con las luces temá­ti­cas de los Jue­gos Nacio­na­les, entre­la­zán­dose con los neo­nes del esta­dio y el pai­saje noc­turno de la costa. En las can­chas de balon­cesto bajo el puente, los gri­tos de los jóve­nes se mez­cla­ron con el sonido de las olas en la dis­tan­cia, com­po­niendo la melo­día de esta joven ciu­dad. De esta forma, cuando la llama sagrada de los Jue­gos Nacio­na­les ilu­minó la costa, lo que caló en los cora­zo­nes no fue­ron solo los recuer­dos de las com­pe­ti­cio­nes, sino tam­bién la vita­li­dad y cali­dez de una ciu­dad en con­ti­nuo cre­ci­miento.