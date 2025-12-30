Boric recibió cartas credenciales de los nuevos embajadores de Israel y EE.UU.

El Presidente Gabriel Boric recibió este martes las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores en el país, entre ellos los de Estados Unidos e Israel, países con los que ha tenido diversas polémicas en los últimos años.

En el caso de Israel, Peleg Lewi reemplaza a Gil Artzyeli, cuyas cartas no fueron recibidas por Boric en su momento como una crítica a la guerra en Gaza, por lo que esperan que la relación vuelva a su normalidad con el fin del conflicto.

Mientras tanto, el representante del gobierno de Trump es Brandon Judd, quien ha criticado abiertamente a Boric, indicando que "será más fácil trabajar" con otro gobierno, situación que derivó en la presentación de una nota de protesta.

El diputado Christian Moreira (UDI) dijo que "con este proceso no se van a superar las diferencias en el corto plazo que queda del gobierno del Presidente Boric, ya no hay nada que hacer, y esa va a ser la prioridad que va a tener que tener el gobierno del Presidente Kast, de reponer, mejorar las relaciones internacionales precisamente con estos dos países".

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) recordó que "la recepción de credenciales es algo protocolar que lamentablemente por el mal manejo diplomático de este gobierno se ha transformado en noticia, pero uno espera que la política exterior de Chile vuelva a ser lo que fue siempre: relaciones de bajo perfil y sin polémicas, con visión de Estado".

Además de estas dos naciones, también llegaron a La Moneda los representantes de Japón, Panamá y Cuba.

Situación de embajadora Pakarati

El canciller Alberto van Klaveren se refirió durante esta jornada a la polémica generada por las declaraciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien llamó a la "autodeterminación" de Rapa Nui.

"Hemos tomado conocimiento, bastante tardío, de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes justamente para los dichos de nuestros embajadores", planteó.

El ministro aclaró que "nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto, las circunstancias. Las expresiones de la embajadora Pakarati son expresiones a título personal y no reflejan lo que es necesariamente la posición del gobierno y de la Cancillería. Creemos que ella se equivocó".

Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD) manifestó que "están establecidas las causales de sanción y remoción para el personal de carrera diplomática. Sin embargo estamos en un caso de una persona que toma una posición política en sus dichos, muy cercana con este gobierno por lo demás, se le juzga políticamente".

"Cabe decir también que da la impresión de que sectores afines a este gobierno nunca aprendieron", lamentó.