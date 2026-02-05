Arqueólogos chinos revelan hallazgos clave que reescriben miles de años de historia

Los arqueólogos chinos pasaron el 2025 peinando yacimientos arqueológicos por todo el país, reuniendo pistas para resolver misterios históricos de larga data.

Sus hallazgos fueron reconocidos en un foro anual organizado el miércoles en Beijing por la Academia de Ciencias Sociales de China, publicó el rotativo local China Daily.

Entre la amplia gama de descubrimientos, seis proyectos destacaron por su importancia a la hora de llenar vacíos en la investigación académica. Los hallazgos arrojan luz sobre la gobernanza de China como país unificado con múltiples grupos étnicos y ofrecen una visión vívida de las sociedades paleolíticas y neolíticas que florecieron en su día antes de desaparecer con el paso del tiempo.

Varios descubrimientos ponen de relieve la larga historia de China como país unido caracterizado por la diversidad étnica.

La historia de China en tumbas y cementerios

Un ejemplo es el cementerio oriental de Badam, en Turpan, de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, que data de las dinastías Jin (265-420) y Tang (618-907). Los arqueólogos describieron el sitio como una "exposición en miniatura de la Ruta de la Seda", con docenas de tumbas que revelaron artefactos y costumbres funerarias de diversos orígenes culturales, entre ellos espejos de bronce típicos de las llanuras centrales de China, monedas de plata persas y jarras de estilo centroasiático.

Más notable aún es el descubrimiento en el sitio de dos tumbas de altos funcionarios de la dinastía Tang con epitafios. Las inscripciones muestran que ambos prestaron servicio en Xiyu, o las "regiones occidentales", que es un término histórico que se refiere a la actual Xinjiang y partes de Asia Central, incluso después de la Rebelión de An Lushan y Shi Siming (755-763), un acontecimiento tradicionalmente relacionado con el declive de la dinastía. El descubrimiento brinda evidencia importante de la continua presencia administrativa del gobierno Tang en la región durante un período con escasos registros históricos.

"Es un descubrimiento muy profundo con muchas sorpresas nuevas", afirmó Guo Wu, investigador del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China. "Cada tumba refleja la mezcla de diversas culturas y ofrece pruebas físicas del intercambio cultural de aquella época", indicó.

En la provincia de Shandong, en el este de China, los arqueólogos excavaron el sitio de Langyatai en la ciudad de Qingdao, lo que confirma los registros históricos que indican que el emperador Qinshihuang de la dinastía Qin (221-206 a. C.) construyó el complejo y que el emperador Wu de la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.) continuó utilizándolo posteriormente. La conclusión se vio respaldada por los componentes arquitectónicos desenterrados, característicos de las construcciones de alto nivel de las dinastías Qin y Han.

Bai Yunxiang, investigador del instituto mencionado, señaló que la decisión de los emperadores de construir un complejo tan monumental en lo que entonces era una remota zona costera no fue solo por motivos de ocio. Sirvió como declaración política para afirmar la autoridad central sobre la frontera y destacar el surgimiento de China como un estado unificado y multiétnico.

Hallazgos del paleolítico

Otros proyectos se remontan más atrás en el tiempo y abordan las lagunas existentes en el conocimiento sobre las primeras actividades humanas.

En el distrito de Yangyuan, de la provincia central de Hebei, los arqueólogos identificaron seis fases de restos que abarcan el Pleistoceno tardío, formando una secuencia cultural paleolítica en el norte de China desde hace aproximadamente 120.000 a 13.000 años. Los hallazgos dieron pistas sobre un período poco conocido pero crucial que puede estar relacionado con el origen y la evolución del Homo sapiens.

En el yacimiento de Peiligang, en Xinzheng, la provincia de Henan, en el centro de China, excavado por primera vez en la década de 1970, arqueólogos hicieron nuevos descubrimientos más allá de los restos culturales conocidos del Neolítico temprano de Peiligang, que datan de hace entre 8.000 y 7.000 años. Los restos recién identificados, del Paleolítico tardío, proporcionan materiales importantes que documenta la transición del Paleolítico tardío al Neolítico temprano, una fase clave que se ha estudiado durante mucho tiempo, pero que cuenta con escasa documentación.

Las excavaciones realizadas en el sitio de la Edad del Bronce de Husta, en el distrito de Wenquan, en Xinjiang, revelaron uno de los restos más antiguos de la Edad del Bronce de la región, un gran túmulo que data de hace entre 4.800 y 4.600 años. Los arqueólogos encontraron 12 tumbas sobre el túmulo y, debajo de este, una tumba mucho más grande que contenía restos en capas de al menos docenas de individuos.

Según Wang Peng, miembro del equipo de excavación, los restos humanos bien conservados podrían proporcionar material valioso para futuros análisis de ADN.

Mientras tanto, los estudios del sitio de Zhengjiagou, en Zhangjiakou, Hebei, de hace unos 5.300 a 4.800 años, muestran que la influencia de la cultura neolítica Hongshan, que se remonta a hace unos 6.500 a 4.800 años, probablemente se extendió a la zona durante sus últimas etapas, ampliando el alcance conocido de la distribución de la cultura.