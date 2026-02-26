Boric abogó por "relación respetuosa" con EE.UU., ante la "mayor presión de alineamiento"

El Presidente Gabriel Boric destacó la "relevancia histórica" de Estados Unidos en América Latina, en medio del conflicto por las sanciones por el proyecto conjunto con China de un cable submarino.

En el marco del lanzamiento de la memoria institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores 2022-2026, el Mandatario realizó un extenso discurso de 47 minutos, en el que manifestó que "nuestro país reconoce y respeta la relevancia histórica de Estados Unidos en la región, con sus aspectos críticos como su intervención en el golpe de Estado de 1973".

"Al día de hoy, Chile y yo como Presidente de la República, como Jefe de Estado, no me cabe duda que esto es compartido o espero que sea compartido por la mayoría de los sectores políticos, valoramos tener una relación sólida y respetuosa con los Estados Unidos de América", afirmó.

"Sin embargo, tenemos que asumir pragmáticamente que va a existir una mayor presión de alineamiento bajo prioridades específicas estadounidenses, mientras la influencia de otros actores globales en América Latina seguirá siendo una realidad estructural", recalcó.

Para Boric, "la tarea de Chile no es sencillamente negar esa tensión, sino que gestionarla en función del mejor interés de nuestra patria".

Además, el Presidente destacó la importancia de tener una continuidad de política internacional, llamando a "respetar y aprender" de lo que se ha hecho antes en esta materia.

El canciller Alberto van Klaveren complementó que "Chile tiene una política de Estado, es decir, una política pública que por su naturaleza tiende a trascender los ciclos gubernamentales, porque se apoya en principios ampliamente compartidos y en instituciones democráticas que le dan continuidad y legitimidad".

"Entre esos fundamentos se encuentra la integridad territorial, la protección de nuestras y nuestros connacionales en el exterior, la promoción del libre comercio y las inversiones, y la adhesión a normas y valores del orden multilateral", recalcó.

La autoridad insistió en que "esa continuidad no es automática ni retórica, se construye en prácticas concretas".

Citación al Senado

Este martes la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado espera recibir a Van Klaveren y al titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para conocer más detalles sobre esta polémica.

El presidente de la instancia, el senador Iván Moreira (UDI), expresó que "para el país es muy importante conocer la verdad sobre toda esta polémica que se ha generado con el cable submarino chino. Por esta razón, hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con la finalidad de aclarar una vez más todas estas contradicciones que han habido en un tema tan sensible, que ha afectado las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos".